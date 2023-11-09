Тольяттинка хотела взять в долг крупную сумму, но в итоге лишилась своих сбережений

В Тольятти закончилось расследование уголовного дела 46-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в 2019 г. он обманул тольяттинку. Женщина доверилась малознакомому человеку и рассказала, что ей нужна в долг крупная сумма. Мужчина пообещал одолжить средства, но для гарантии попросил залог 35 тыс. рублей. Потерпевшая перевела эту сумму, однако сама никаких денег не получила.

Правоохранители выяснили, что мужчина успел покинуть страну. Задержали подозреваемого недавно в аэропорту Санкт-Петербурга, когда он вернулся в Россию.

Сейчас уголовное дело направили в суд. Обвиняемый возместил ущерб.