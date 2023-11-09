Тольяттинка хотела взять в долг крупную сумму, но в итоге лишилась своих сбережений

В Тольятти закончилось расследование уголовного дела 46-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в 2019 г. он обманул тольяттинку. Женщина доверилась малознакомому человеку и рассказала, что ей нужна в долг крупная сумма. Мужчина пообещал одолжить средства, но для гарантии попросил залог 35 тыс. рублей. Потерпевшая перевела эту сумму, однако сама никаких денег не получила.
Правоохранители выяснили, что мужчина успел покинуть страну. Задержали подозреваемого недавно в аэропорту Санкт-Петербурга, когда он вернулся в Россию.
Сейчас уголовное дело направили в суд. Обвиняемый возместил ущерб.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно