Самарчанка забрала чужую вещь с кладбища и пойдет под суд

В Самарской области отправили в суд уголовное дело жительницы областной столицы. Ее обвиняют в краже телефона. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К правоохранителям обратилась женщина из Красноярского района. Она выронила свой телефон стоимостью 38 тыс. руб. на кладбище, когда ухаживала за могилами родных. Позже женщина не смогла найти его самостоятельно.
Полицейские выяснили, что мобильником пользуется 43-летняя самарчанка. Женщину задержали. Она рассказала, что нашла телефон на кладбище и решила забрать себе — вытащила сим-карту и сбросила до заводских настроек. Она не знала, что у полиции все равно есть техническая возможность найти злоумышленника, пользующегося телефоном.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно