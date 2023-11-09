Самарчанка забрала чужую вещь с кладбища и пойдет под суд

В Самарской области отправили в суд уголовное дело жительницы областной столицы. Ее обвиняют в краже телефона. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратилась женщина из Красноярского района. Она выронила свой телефон стоимостью 38 тыс. руб. на кладбище, когда ухаживала за могилами родных. Позже женщина не смогла найти его самостоятельно.

Полицейские выяснили, что мобильником пользуется 43-летняя самарчанка. Женщину задержали. Она рассказала, что нашла телефон на кладбище и решила забрать себе — вытащила сим-карту и сбросила до заводских настроек. Она не знала, что у полиции все равно есть техническая возможность найти злоумышленника, пользующегося телефоном.