Доходность по вкладу "Рантье" повышена до 15,5%

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, улучшил условия по вкладу "Рантье", плавающая ставка по которому меняется в зависимости от ключевой ставки Банка России. Теперь его доходность составляет от 14,2% до 15,5% в зависимости от суммы и срока размещения средств.

С 8 ноября 2023 года доходность по вкладу "Рантье" Новикомбанка увеличена на 2 п. п. Теперь по этому депозиту уровень максимальной доходности будет достигать 15,5%.

"Рантье" — это индексируемый депозит, процентные условия вклада "привязаны" к значению ключевой ставки Банка России. При ее изменениях автоматически меняется и процентная ставка по вкладу. Благодаря этому клиенты всегда следуют заданному тренду и получают актуальные и выгодные условия по накопительному продукту.

Вклад можно пополнять без ограничения сумм в течение всего срока депозита. Срок — 250, 550 или 1100 дней. Минимальная сумма для открытия "Рантье" — 10 тысяч рублей. Расходные операции не предусмотрены.

В 2022 году "Рантье" Новикомбанка был признан победителем в номинации "Вклад года" премии "Финансовая элита России".

"Востребованность вклада "Рантье" среди розничных клиентов Новикомбанка объясняется его полным соответствием современным тенденциям финансового рынка. Новикомбанк чутко реагирует на изменение конъюнктуры, мы всегда стараемся предложить максимально выгодные условия размещения денежных средств", — подчеркнул директор Департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков.