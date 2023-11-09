Как работает мобильный интернет в самарских пробках

ИАА TelecomDaily проверило надежность мобильного интернета четырех операторов в Самаре. В начале ноября эксперт агентства проехал более сотни километров по улицам города, включая наиболее густонаселенные спальные районы и деловые центры. Отдельно связь тестировалась в пробках - на дорогах, где обычно наблюдается повышенный трафик в утренний и вечерний часы пик.
В маршрут исследования попали улицы Авроры, Гагарина, Максима Горького, Ново-Садовая, Революционная, проспект Кирова и Волжский проспект, а также Московское шоссе. Отдельно связь была протестирована в деловом центре города, включая Коммунистическую и Полевую улицы. Измерения проводились с помощью специального оборудования TEMS Investigation* с использованием sim-карт всех операторов.
В частности, эксперт издания оценивал скорости и надежность мобильного интернета. По данным TelecomDaily, средняя скорость интернета в сетях операторов в Самаре достигает 44,5 Мбит/с, при этом именно у билайна зафиксированы наиболее высокие значения в 72,7 Мбит/с.
Между тем надежность исследовалась по двум ключевым параметрам: стабильность самого соединения и уровень задержки сигнала, или, говоря "технически", пинг. Так, первая была проверена с помощью загрузки эталонной страницы Кеплера. Она содержит в себе все основные виды контента: текст, визуал и видео. По данному параметру сети всех операторов приблизились к показателю в 98,5%.
Что касается замеров пинга, здесь среди лидеров снова оказался билайн. Эта характеристика должна стремиться к нулю, то есть чем этот показатель ниже, тем лучше. У билайна он равняется всего 61 миллисекунде (среднее значение по городу - 82,8 миллисекунды).
"Сегодня мы все больше привыкаем пользоваться мобильным интернетом в движении: заказываем товары в онлайн-магазинах, пока едем в общественном транспорте, говорим с близкими по видеосвязи, гуляя в парках, или листаем ленту новостей, простаивая в пробках. Для нас как для оператора, который ставит клиента во главу угла своей работы, важно, чтобы связь у жителей оставалась стабильной, пока они перемещаются по городу в течение дня. Поэтому в последние несколько лет мы усиленно развиваем нашу сеть на загруженных улицах, дорогах с плотным движением, в деловых и культурных центрах, местах массового скопления людей. И результаты недавнего исследования Telecom Daily подтверждают эффект от проводимых нами улучшений. Мы продолжим работать над качеством нашей сети в области, чтобы клиенты могли комфортно пользоваться мобильными сервисами и решать свои задачи онлайн", - комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.
Весь текст исследования можно прочитать на сайте издания.
*TEMS Investigation (Test Mobile System Investigation) - измерительная система для анализа работоспособности сотовых систем
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)