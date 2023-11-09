Сбер увеличил объем финансовой поддержки жителей Поволжья в два раза

С января по конец сентября 2023 года Сбер в Поволжье выдал потребительские кредиты на сумму свыше 183,7 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего средств на реализацию своих планов получили самарцы (49,1 млрд рублей), саратовцы (30,7 млрд рублей) и волгоградцы (28 млрд рублей).

"Мы понимаем, как важно иметь возможность получать качественное образование, менять к лучшему жилищные условия, не откладывать крупные покупки. С этими задачами помогают справляться потребительские кредиты. Чтобы жители Поволжья получали еще больше пользы, в Зеленый день мы предоставляем возможность оформить кредит с кешбэком 4% годовых бонусами СберСпасибо от ставки по кредиту. Для этого нужно оформить кредит с 6 по 12 ноября и подписку СберПрайм+ или пакет СберПремьер", — рассказал председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Напомним, что акцию Зеленый день, приуроченную ко дню рождения банка, Сбер проводит шестой год подряд. Из года в год Сбер и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время. В период с 9 по 12 ноября действуют выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам. Также можно будет воспользоваться предложениями компаний СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других и купить умные устройства Sber с большими скидками.