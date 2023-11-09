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Две трети внешней торговли клиентов МСБ банка "Открытие" приходится на дружественные страны

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В банке "Открытие" (входит в группу ВТБ) оценили объем внешнеторговых договоров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). На партнеров из дружественных стран в 2023 году приходится уже 65% всех контрактов малого и среднего бизнеса в России.

Основными внешнеэкономическими партнерами клиентов банка "Открытие" в 2023 году стали торговые компании из Китая, Беларуси, Казахстана, Турции, Узбекистана и других дружественных стран, на которые приходится более 65% всех внешнеторговых контрактов. До 2022 года основная доля приходилась на страны ЕС и Китай. Основной валютой расчетов, проводимых банком "Открытие", является российский рубль, на который приходится 95% всех платежей. Еще 4% платежей проводятся в китайских юанях.

В 2023 году активизировались расчеты клиентов банка "Открытие" с Индией, Вьетнамом и Ираном, с которым ранее малый и средний бизнес внешнеторговых операций не проводил.

"Банк "Открытие" сопровождает внешнеэкономические контракты малого и среднего бизнеса несмотря на все санкционные ограничения, — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка "Открытие". — При этом расчеты в валютах недружественных стран полностью прекращены".  

Более подробно ознакомиться с условиями обслуживания ВЭД можно на сайте банка.

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