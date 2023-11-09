Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как будет развиваться сотрудничество Самарской области и Казахстана

В четверг, 9 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором приняли участие президенты двух государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Глава региона представил успешный опыт сотрудничества Самарской области с Республикой Казахстан и обозначил перспективы развития взаимовыгодных отношений.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который традиционно собирает на своей площадке представителей регионов и предпринимателей двух стран, проходит в городе Костанай. Тема мероприятия в этом году — "Сельское хозяйство — основа сильной экономики". В работе форума принимает участие более 500 человек — это представители ряда субъектов Российской Федерации и областей Казахстана. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вошел в состав российской делегации, которую возглавляет заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

Центральным событием форума стало пленарное заседание. В режиме ВКС в нем приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, которые сегодня проводят совместные переговоры в Астане. Главы двух государств обратились к участникам форума, обозначив задачи и ключевые направления развития сотрудничества, а также отметив важность укрепления взаимовыгодного стратегического партнерства между Россией и Казахстаном.

"В партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания, уважаемые коллеги", — сказал президент России Владимир Путин.

Выступать с докладом об опыте сотрудничества российского региона с Республикой Казахстан было доверено губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Начиная свой доклад, он отметил, что сотрудничество региона с Казахстаном развивается динамичными темпами.

"Республика Казахстан традиционно является одним из ведущих торговых партнеров региона среди стран СНГ. По итогам первого полугодия 2023 года Республика Казахстан вновь занимает второе место по объему экспорта из региона. В том числе, и продукции сельского хозяйства: экспорт представлен продукцией растениеводства и ее переработки. Отмечу, что в прошлом году мы получили в Самарской области рекордную урожайность", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор Самарской области отдельно обозначил те сферы сотрудничества региона с Казахстаном, о которых в своих выступлениях говорили президенты двух стран. Как сообщил Дмитрий Азаров, одним из ключевых направлений развития сотрудничества Самарской области и Республики является кооперация в отрасли поставок удобрений. Самарская область — лидер в стране по производству аммиака и минеральных удобрений. Объем производства аммиака в 2022 г. в регионе составил 1,2 млн тонн, минеральных удобрений — 2,5 млн тонн. Есть экспорт удобрений и в Казахстан. Вместе с тем, президент Казахстана отметил актуальность вопроса повышения доступности удобрений для местных фермеров.

"До конца 2023 года по заключенным контрактам планируется поставить еще более 6 тыс. тонн. И с учетом выступления президента Казахстана мы готовы увеличивать поставки", — подчеркнул губернатор Самарской области.

Дмитрий Азаров отметил, что важным направлением сотрудничества Самарской области с Казахстаном становится поставка сельскохозяйственной техники, производимой в регионе. В Самарской области сейчас работает семь предприятий сферы сельхозмашиностроения. Крупнейшие из них — это в том числе "Пегас-Агро", "Евротехника", "Сельмаш", которые производят широкий спектр сельскохозяйственной техники, включая самоходные опрыскиватели-разбрасыватели, технологические комплексы машин для возделывания различных культур, многофункциональные посевные и почвообрабатывающие машины, дождевальные машины

Губернатор также сообщил, что одним из значимых направлений сотрудничества является продолжение мониторинга ситуации и обмен информацией по особо опасным вредителям на приграничных территориях, возникновении на сопредельных территориях особо опасных и острых инфекций сельскохозяйственных животных, проведение крупномасштабных агрохимических и мелиоративных работ.

"Рассчитываю, что мы более подробно обсудим эти вопросы с нашим добрым соседом, акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевичем Турегалиевым и достигнем здесь всех необходимых договоренностей", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор обратил внимание партнеров из Казахстана на перспективы развития сотрудничества по направлению селекции и семеноводства. Об этом в своих выступлениях говорили и президенты двух государств. Сельхозтоваропроизводителями в Самарской области созданы современные сорта картофеля, сои, выведен новый зимостойкий сорт озимой твердой пшеницы. До конца 2024 г. будет создано 28 новых сортов, гибридов и линий сельскохозяйственных культур.

"В Самарской области выстроено продуктивное взаимодействие научного сообщества и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мы уверены, что наши разработки будут интересны здесь нашим казахстанским партнерам, и мы приглашаем к сотрудничеству", — отметил Дмитрий Азаров.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, открывая пленарное заседание, обозначили тему устранения существующих инфраструктурных ограничений. Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область вносит свой вклад в решении этого вопроса. Он отметил, что по территории региона, который обладает уникальным географическим положением, проходит почти 300 км трассы международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", что связывает губернию с западной частью Казахстана, а в 2024 г. будет запущен мост через Волгу и трасса "Обход Тольятти".

"В составе данного международного транспортного маршрута благодаря региональной инициативе и поручению президента страны Владимира Владимировича Путина активно реализуется проект строительства мостового перехода через реку Волгу и новой современной скоростной трассы с возможностью ускоренной доставки грузов в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и наоборот, других городов, — сказал Дмитрий Азаров. — В 2024 году новая трасса и мост будут введены в эксплуатацию. Уверен, этот крупный инфраструктурный проект даст новый мощный импульс развития нашего сотрудничества".

Губернатор также сообщил, что благодаря высокому транспортно-логистическому потенциалу региона на федеральном уровне была поддержана инициатива создания в Самарской области федерального портово-логистического хаба в рамках коридора "Север-Юг".

"Таким образом, Самарская область может быть привлекательной для Казахстана не только как торговый партнер, но и как транспортно-логистический хаб, открывающий широкие возможности для торговли с другими регионами России и мира", — уверен руководитель Самарской области.

Дмитрий Азаров также сообщил, что по поручению президента России в Самарской области создан кластер по разработке и производству беспилотных авиационных систем (БАС), включающий в себя все стадии жизненного цикла продукта — от генерации идей и НИОКР до использования конечного продукта. В кластер вошли ведущие вузы, высокотехнологичные компании, резиденты технопарка "Жигулевская долина", предприятия аэрокосмического сектора.

"Уже в конце текущего года на площадке особой экономической зоны "Тольятти" запускаем серийное производство БАС, в том числе агродронов, которые предназначены для мониторинга сельскохозяйственных угодий и выполнения агрохимических работ. Новая агротехнология с применением агродронов позволяет получать повышенный эффект, — отметил губернатор. — Иные инновационные разработки в агросфере реализуются в Самарской области в рамках регионального проекта "Умное агро", в том числе это IT-технологии. Наши лидеры говорили об инновациях в сельхозпроизводстве. Приглашаем коллег в Самарскую область подробнее познакомиться с нашими наработками и к сотрудничеству".

Завершая выступление, Дмитрий Азаров поблагодарил за возможность выступить на пленарном заседании форума и выразил уверенность в развитии взаимовыгодного сотрудничества Самарской области с Казахстаном.

"Самарская область высоко ценит многолетние дружественные отношения с нашими соседями. Самарская область и регионы Казахстана связаны не только бизнес-связями, но и тысячами человеческих судеб, родственными, дружественными узами. Искренне надеюсь, что это доверие, сформированное многими поколениями, будет только укрепляться", — сказал губернатор Самарской области.

Также сегодня на полях форума Дмитрий Азаров провел встречу с Акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым. Стороны обсудили перспективные направления сотрудничества между регионами.



