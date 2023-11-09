Приходи на Зелёный день: Сбер рассказал о специальных предложениях в свой день рождения

Личная защита, спортивная страховка, защита финансов и другие возможности доступны по программе СберСтрахование со скидкой до 55% к Зелёному дню, который в этом году продлится на два дня дольше — с 9 по 12 ноября. Также впервые будет разыграно 100 млн бонусов СберСпасибо, а новые абоненты СберМобайл получат подарки. О подробностях акции стало известно на пресс-конференции руководителей Самарского отделения Сбера.
Традиционно Сбер в свой день рождения проводит Зеленый день и предлагает более 100 предложений для частных и корпоративных клиентов. С 9 по 12 ноября в ходе Зелёного дня действуют выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многие другие. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.
В этом году Сбер впервые разыграет 100 миллионов бонусов СберСпасибо в преддверии дня рождения банка. Совершив 5 покупок от 1 000 рублей, каждый человек получил шанс выиграть до 1 млн бонусов СберСпасибо. Итоги розыгрыша будут подведены после 16 ноября. Оплатить покупку можно любым способом: телефоном, Сберкартой, SberPay по QR-коду и даже улыбкой.
"Сегодня более 70 тысяч торговых точек региона принимают по SberPay. Порядка 4000 терминалов принимают оплату по биометрии, или, как мы говорим, "улыбкой", — уточнила заместитель управляющего Лилия Читнёва. — Россияне стали оплачивать покупки с помощью биометрии в 40 раз больше по сравнению с июнем этого года. Сейчас в стране уже 150 тысяч терминалов, которые совершают операции, считывая улыбку клиента".
Для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ Зелёный день стартовал на три дня раньше, с 6 ноября. И также до 12 ноября им доступны выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам.
За год в Поволжье среднемесячное количество активных пользователей СберПрайм и СберПрайм+ увеличилось на 36%. В Самарской области это число превышает 145 тыс. человек.
Премиальным пользователям в Зеленый день доступны 20% кэшбек бонусами на авиабилеты в разделе Тревел на сайте СберСпасибо и 25% скидка на номера в новом пятизвёздочном отеле на Алтае. Помимо этого, 4% кэшбек бонусами от ставки при оформлении кредита, 25% возврат СберСпасибо в Самокате, 200 бонусов на заказы в СберМаркете и 24% бонусами СберСпасибо в Ситидрайв.
Спецпредложения в Зеленый день Сбер подготовил также для детей и молодежи. При пополнении детской СберКарты на сумму от 10 000 рублей в период с 6 по 12 ноября ребенок будет получать повышенный кешбек до конца года — до 30%. При оформлении в этот же период молодежной карты будут доступны 500 бонусов СберСпасибо и 10% кешбек за покупки.
Среди клиентов банка традиционно пользуется спросом предложение СберСтрахования. "Программа, предлагает частным лицам комплексное страхование — "Защита на любой случай", в котором один полис защищает и финансы, и жизнь, и недвижимость. В Зеленый день скидка на эту услугу будет до 55%" — прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнёва. Оформить страховку со скидкой можно с 9 по 12 ноября — для физических лиц, с 9 по 17 ноября — для юридических.
Скидка 40% распространяется на страховки "Сбереги финансы", в случае потери средств из-за несанкционированного доступа к картам и счетам; "Защита дома", по данной программе можно застраховать не только квартиру и дом, но также комнату, апартаменты, дачу или коттедж; "Страхование путешественников", защищает, если в путешествии были получены травмы или утрачены документы; "Спортивная защита", распространяется также на случай ДТП по дороге на соревнование или обратно; также в этот список входят "Защита от травм" и "Защита от серьёзных болезней". Помимо этого, можно получить скидку на полисы "Защита от клеща", "Ипотечное страхование недвижимости" и "Защита от ДТП".
Для корпоративных клиентов по промокоду "GREEN23" действует скидка до 45% на "Защиту 360º". Она позволяет застраховать имущество, гражданскую ответственность перед третьими лицами, компенсировать расходы на консультацию по акту налоговой службы, защититься на случай убытков от перерыва в предпринимательской деятельности. Полис также включает защиту жизни сотрудников и действует по всему миру 24/7, дополнительно можно включить добровольное медицинское страхование.
Действует и скидка 40% на "Личную защиту+". В данном случае страховая компания погасит кредит, если заёмщик не сможет это сделать из-за потери трудоспособности в результате несчастного случая или заболевания, выплатит компенсацию при длительном больничном, окажет финансовую поддержку семье застрахованного.
Оператор СберМобайл тоже поддержал ежегодную акцию Зелёный день Сбера и предложил новым абонентам мобильного оператора выгодные предложения.
Так, пользователи на целый год получат скидку 60% на тариф "Премиум", в который входит 1500 минут для разговоров по России и 45 гигабайтов интернета ежемесячно. Для абонентов включена услуга "Телеграм при нуле", которая позволяет общаться в мессенджере с помощью текстовых сообщений даже при нулевом балансе. И кроме того, пользователи получают кешбэк 5% бонусами СберСпасибо, безлимит на мессенджеры и сервисы группы Сбера, а неизрасходованные пакеты минут и гигабайтов переносятся на следующий месяц при своевременном пополнении баланса.
У всех клиентов СберМобайл с 9 по 12 ноября появится возможность вернуть 50% бонусов СберСпасибо от суммы бонусов, которыми была оплачена мобильная связь.
Все свои предложения Сбер разрабатывает в рамках построения человекоцентричного бизнеса и компании. Об этом заявил Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, 7 ноября на заседании Наблюдательного совета Сбербанка, где была утверждена новая стратегия развития банка до 2026 года, которая радикально отличается от всех предыдущих.
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