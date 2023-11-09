Фарит Мухаметшин: поправки к бюджету имеют важное значение для Самарской области

Трехстороння комиссия по вопросам межбюджетных отношений, в состав которой входят сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы и представители Правительства Российской Федерации, завершила работу над поправками к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Второе чтение проекта бюджета на 2024–2026 гг. запланировано на 15 ноября.

Поправки касаются развития таких сфер, как промышленность и сельское хозяйство, образование и наука, рынок труда, социальная политика, здравоохранение, детский отдых и культура. Согласно внесенному Правительством России в Государственную Думу проектом федерального закона от 28 сентября 2023 г., расходы федерального бюджета в 2024 г. запланированы на уровне 36,6 трлн руб., 34,4 трлн руб. — в 2025 г., 35,6 трлн руб. — в 2026.

Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, на пленарном заседании верхней палаты 8 ноября подчеркнула, подготовленные поправки Совета Федерации актуальны для большинства субъектов Российской Федерации, они социально ориентированы, при этом не нарушают гармоничность бюджета, не приводят к перекосам. Основные направления бюджета — обеспечение безопасности, социальные гарантии — сохраняются.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области, член указанной Трехсторонней комиссии Фарит Мухаметшин пояснил, что поправки к бюджету имеют важное значение для субъектов Федерации, в том числе и Самарской области.

Они, в частности, предусматривают дополнительные средства на поддержку промышленности (порядка 54 млрд руб.) и сельского хозяйства (порядка 41 млрд рублей). Социально значимым является и расширение лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (дополнительно порядка 6 млрд рублей).

Особенно актуальными для нашего региона, по словам Фарита Мухаметшина, являются поправки, предусматривающие дополнительные средства на расширение программы "Профессионалитет", развитие образовательно-производственных центров, обучение языкам программирования для школьников, развитие центров инженерных разработок на базе вузов, научных организаций и профессиональное переобучение граждан (порядка 6 млрд рублей).

Сенатор в этой связи также напомнил, что Самарская область является одним из ведущих научно-образовательных центров России. В регионе много внимания уделяется развитию системы среднего профессионального образования, идет строительство нового учебно-производственного комплекса на площадке строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева, реализуется ряд других проектов.

"Самарская область в основном опираясь на собственные региональные средства, а также получая со стороны федерального центра межбюджетные трансферты, активно участвует в реализации национальных проектов и федеральных программ, в том числе по таким приоритетным направлениям, как демография, здравоохранение, образование и наука, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги, а также экология, производительность труда, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика и другие, тем самым успешно выполняя цели устойчивого развития региона", — отмечает Фарит Мухаметшин.