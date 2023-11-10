В Самарской области в выходные сохранится пасмурная погода

Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на 10 -13 ноября. В ближайшие дни в Самаре и области будет дождливо и облачно.
В пятницу, 10 ноября, в Самаре облачно, дождь. Ветер юго-западный, западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +6...+8 °C.
11 числа в регионе ночью облачно, местами умеренный дождь, днем возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 9...14 м/с. Температура воздуха +1...+6 °C.
В воскресенье, 12 ноября, в Самарской области существенных осадков не ожидается. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 5...10 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0...-5 °C, днем +1...+6 °C.
В начале рабочей недели облачная погода сохранится, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °C, днем +3...+8 °C.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻