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Общество

В Самарской области в выходные сохранится пасмурная погода

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды на 10 -13 ноября. В ближайшие дни в Самаре и области будет дождливо и облачно.

В пятницу, 10 ноября, в Самаре облачно, дождь. Ветер юго-западный, западный, 7...12 м/с. Температура воздуха +6...+8 °C.

11 числа в регионе ночью облачно, местами умеренный дождь, днем возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 9...14 м/с. Температура воздуха +1...+6 °C.

В воскресенье, 12 ноября, в Самарской области существенных осадков не ожидается. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный  5...10 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0...-5 °C, днем +1...+6 °C.

В начале рабочей недели облачная погода сохранится, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 7...12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °C, днем +3...+8 °C.

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