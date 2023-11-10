Хоккейная "Лада" обыграла казанский "Ак Барс"

В четверг, 9 ноября, ХК "Лада" на домашнем поле обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 и вернулся на первое место, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Тольяттинскую команду с победой над казанским "Ак Барсом" поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Поздравляю "Ладу" и болельщиков клуба с очередной красивой победой в этом сезоне, очередной победой над титулованным соперником! Наша команда при невероятной поддержке родных трибун вновь показала мастерство, упорство, настоящий характер. Фантастическая игра и возвращение лидерства в своей конференции! Конечно, отмечу и работу тренерского штаба. Желаю "Ладе" не сбавлять обороты, а болельщикам все также горячо поддерживать команду на каждом матче. Так держать, парни! Так держать, Тольятти!", - сказал глава региона.