В Самаре на ул. Ерошевского упавшее дерево повредило несколько автомобилей

В четверг, 9 ноября, около 23:30 на ул. Ерошевского, 96 в Самаре упало 8-метровое дерево, которое повредило несколько автомобилей.
"Улица Ерошевского была перекрыта. Два авто сильно пострадали, одно отделалось небольшими повреждениями, - сообщают очевидцы. - На "Волге" на крыше лежит ствол, у "копейки" вообще отрубило багажник".
Местные жители сообщили, что на место ЧП приезжала полиция, но по состоянию на 9:00 10 ноября дерево пока не начали убирать.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...