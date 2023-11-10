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Происшествия

В Самаре на ул. Ерошевского упавшее дерево повредило несколько автомобилей

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 ноября, около 23:30 на ул. Ерошевского, 96 в Самаре упало 8-метровое дерево, которое повредило несколько автомобилей.

Фото: предоставлено очевидцем

"Улица Ерошевского была перекрыта. Два авто сильно пострадали, одно отделалось небольшими повреждениями, - сообщают очевидцы. - На "Волге" на крыше лежит ствол, у "копейки" вообще отрубило багажник".

Местные жители сообщили, что на место ЧП приезжала полиция, но по состоянию на 9:00 10 ноября дерево пока не начали убирать.

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