В Самаре на ул. Ерошевского упавшее дерево повредило несколько автомобилей

В четверг, 9 ноября, около 23:30 на ул. Ерошевского, 96 в Самаре упало 8-метровое дерево, которое повредило несколько автомобилей.

"Улица Ерошевского была перекрыта. Два авто сильно пострадали, одно отделалось небольшими повреждениями, - сообщают очевидцы. - На "Волге" на крыше лежит ствол, у "копейки" вообще отрубило багажник".

Местные жители сообщили, что на место ЧП приезжала полиция, но по состоянию на 9:00 10 ноября дерево пока не начали убирать.