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Хоккей Спорт

В ХК "Лада" перешел нападающий Никита Михайлов

ТОЛЬЯТТИ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейные клубы "Лада" и "Авангард" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили нападающего Никиту Михайлова в обмен на денежную компенсацию.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Михайлов является воспитанником тольяттинского хоккея, однако свою профессиональную карьеру он начал в молодежной команде "Комета" в 2014 году. В дальнейшем форвард выступал за "Ирбис", "Сибирских Снайперов", "Сибирь", ХК "Сочи", ЦСК ВВС, ХК "Тамбов" и "Сокол", а с прошлого сезона играл в системе омского "Авангарда". На старте нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Никита провел 11 матчей за "ястребов", отметившись одной голевой передачей, а также в его активе есть одна заброшенная шайба в трех встречах за "Омские Крылья" в рамках ВХЛ.

Двусторонний контракт с 25-летним нападающим действует еще до конца сезона 2024/2025.

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