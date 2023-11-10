В ХК "Лада" перешел нападающий Никита Михайлов

Хоккейные клубы "Лада" и "Авангард" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили нападающего Никиту Михайлова в обмен на денежную компенсацию.

Михайлов является воспитанником тольяттинского хоккея, однако свою профессиональную карьеру он начал в молодежной команде "Комета" в 2014 году. В дальнейшем форвард выступал за "Ирбис", "Сибирских Снайперов", "Сибирь", ХК "Сочи", ЦСК ВВС, ХК "Тамбов" и "Сокол", а с прошлого сезона играл в системе омского "Авангарда". На старте нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Никита провел 11 матчей за "ястребов", отметившись одной голевой передачей, а также в его активе есть одна заброшенная шайба в трех встречах за "Омские Крылья" в рамках ВХЛ.

Двусторонний контракт с 25-летним нападающим действует еще до конца сезона 2024/2025.