Для футбольных болельщиков подадут дополнительный транспорт 11 ноября

В день проведения футбольного матча в Самаре, 11 ноября, будет работать дополнительный подвижной состав общественного транспорта.

Матч 15 тура МИР РПЛ между командами "Крылья Советов" и "Урал". Начало матча в 15:00.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

Усилят и работу автобусных маршрутов. По окончании матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.