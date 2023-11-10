В четырех районах области приостановят электроснабжение 13 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.11.2023 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное (все село).

с. Клара Цеткин (все село)

с. Мойка (все село).

13.11.2023 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Малая Рязань (ул. Большая, д. 2-111).

13.11.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Морд. Ишуткино (ул. Советская, ул. Первомайская)

13.11.2023 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Светлодольск (ул. Рабочая, Полевая, Гагарина, Джамбульская, Новая, Баркова)

13.11.2023 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Елховка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.