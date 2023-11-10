На трассе М-5 в Самарской области размыло насыпь

В пятницу, 10 ноября, на участке трассы М-5 из-за плохой погоды и размытия насыпи запустили реверсивное движение. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Насыпь размыло на км 960 трассы.
В пятницу, 10 ноября, на участке трассы М-5 из-за плохой погоды и размытия насыпи запустили реверсивное движение. Об этом сообщает "Поволжуправтодор".
Насыпь размыло на км 960 трассы.
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Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...