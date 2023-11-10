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Студенты СамГТУ презентовали дизайн-проекты по разработке концепции фасада здания Самарского отделения Сбера

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбербанк и Самарский государственный технический университет провели совместный конкурс студенческих проектов. В рамках него студенты 4 курса факультета архитектуры и дизайна разработали уникальные концепции дизайна фасада здания Самарского отделения Сбера.

Свои проекты экспертам представили 5 команд. Перед ребятами стояла непростая задача: рассказать за несколько минут, как модернизировать существующий фасад здания, придавая ему технологичный современный вид, представить свою уникальную идею и доказать членам жюри, что именно их проект должен быть воплощен в реальность.

Студенты выпускного курса СамГТУ использовали разнообразные дизайн-решения в проектах: алюминиевое остекление, металлические анкерные системы, фальш-остекление, витражные оконные конструкции и даже светодиодные реечные медиафасады. По итогам конкурса жюри выбрало лучший дизайн-проект, автором которого является Егоров Григорий. Его концептуальные решения будут рассмотрены для возможной реализации.

"Защита проектов прошла на самом высоком уровне. Проведение подобных конкурсов — это отличная возможность для молодых людей проявить себя и получить ценные советы от экспертов в их будущей профессиональной деятельности. СамГТУ — крупный научно-образовательный центр региона, где ведётся подготовка высококвалифицированных специалистов. Уверен, объединяя наши усилия, мы помогаем ребятам реализовывать свой творческий потенциал и совершенствовать профессиональные навыки", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

"Конкурс по разработке концепции фасада здания Самарского отделения Сбербанка — это новый проект стратегического сотрудничества Сбера и СамГТУ. Наши студенты 4 курса факультета архитектуры и дизайна подготовили смелые, яркие и интересные проекты. Отмечу, что лучшие решения будут положены в основу реального проекта модернизации фасада здания. Для СамГТУ подобные мероприятия представляют особый интерес, поскольку именно здесь наши студенты могут попрактиковаться, попробовать себя в роли настоящих дизайнеров и защитить свои проекты перед экспертами", — прокомментировал проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Евгений Франк.

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