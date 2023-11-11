26 ноября пройдет II Областной фестиваль детского танца "ОРЕN STARS 2023"

II Областной фестиваль детского танца "OPEN STARS 2023" — это настоящее событие в мире танца. Это площадка для демонстрации итогов и промежуточных шагов в деятельности детских коллективов, студий, кружков. Территория, на которой каждый участник может выразить свою социальную, человеческую, моральную и этическую позицию, свое отношение к историческим фактам, современным и будущим событиям, а также окунуться в танцевальный мир и получить положительные эмоции.

Танцевальная студия "Созвездие" проводит крупные мероприятия в мире танцев с 2016 года. В этом году для проведения мероприятия выбран концертный зал ПГУТИ — пространство, где любой желающий житель Самарской области сможет приобщиться к искусству танца. Где каждый участник получит медаль и профессиональное фото в подарок, в жюри будут квалифицированные судьи именно по указанному направлению танца, будет организован качественный круглый стол с развернутой обратной связью по каждому номеру, также будет организовано несколько мастер-классов для разных стилей и разных возрастов.

К участию в конкурсе-фестивале приглашены представители танцевальных студий, школ танцев и профессиональных хореографических учреждений Самарской области возрастом от 3 до 16 лет и старше, которые будут соревноваться в шести номинациях: детский танец, эстрадный танец, современный танец, уличный танец, соло, дуэт. В мероприятии, которое пройдет 26 ноября, примут участие 400-500 конкурсантов и около 1000 зрителей. Сайт фестиваля: art-dance.ru/openstars.