16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске в преддверии дня рождения театра "Грань" состоялся пресс-завтрак Ирина Калягина оценила ход работ по модернизации объектов культуры в Новокуйбышевске Всероссийский фестиваль "Душа баяна" - самарский музыкальный бренд - прошел в трех федеральных округах В "ЗИМ Галерее" откроется выставка "Архипелаг грез" Театр "Город" покажет премьеру спектакля "Свадьба"

Культура

26 ноября пройдет II Областной фестиваль детского танца "ОРЕN STARS 2023"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

II Областной фестиваль детского танца "OPEN STARS 2023" — это настоящее событие в мире танца. Это площадка для демонстрации итогов и промежуточных шагов в деятельности детских коллективов, студий, кружков. Территория, на которой каждый участник может выразить свою социальную, человеческую, моральную и этическую позицию, свое отношение к историческим фактам, современным и будущим событиям, а также окунуться в танцевальный мир и получить положительные эмоции.

Танцевальная студия "Созвездие" проводит крупные мероприятия в мире танцев с 2016 года. В этом году для проведения мероприятия выбран концертный зал ПГУТИ — пространство, где любой желающий житель Самарской области сможет приобщиться к искусству танца. Где каждый участник получит медаль и профессиональное фото в подарок, в жюри будут квалифицированные судьи именно по указанному направлению танца, будет организован качественный круглый стол с развернутой обратной связью по каждому номеру, также будет организовано несколько мастер-классов для разных стилей и разных возрастов.

К участию в конкурсе-фестивале приглашены представители танцевальных студий, школ танцев и профессиональных хореографических учреждений Самарской области возрастом от 3 до 16 лет и старше, которые будут соревноваться в шести номинациях: детский танец, эстрадный танец, современный танец, уличный танец, соло, дуэт. В мероприятии, которое пройдет 26 ноября, примут участие 400-500 конкурсантов и около 1000 зрителей. Сайт фестиваля: art-dance.ru/openstars.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Грачева 22 июля 2023 15:10 Татьяна Мрдуляш: "Я вместе со своей Родиной"

Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:05 В Самаре определился подрядчик на реставрацию старообрядческой церкви

Достойная организация!

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Креативный кластер "Центр труда и отдыха “Станкозавод"

Креативный кластер "Центр труда и отдыха “Станкозавод"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3