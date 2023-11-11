Работница финансовой организации в Самаре стала жертвой мошенников

В Самаре 30-летняя женщина, работающей специалистом в финансовой организации, в одном из мессенджеров получила сообщение от неизвестного. Он предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.

Женщину заинтересовало предложение и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Самарчанка последовала инструкции и за несколько месяцев положила на счет более 1 млн руб., а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось.

Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.