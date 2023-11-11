Работница финансовой организации в Самаре стала жертвой мошенников

В Самаре 30-летняя женщина, работающей специалистом в финансовой организации, в одном из мессенджеров получила сообщение от неизвестного. Он предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.
Женщину заинтересовало предложение и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Самарчанка последовала инструкции и за несколько месяцев положила на счет более 1 млн руб., а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось.
Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно