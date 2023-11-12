ЦСК ВВС проиграл "Южному Уралу" - 0:1

В воскресенье, 12 ноября, в Орске хоккеисты ЦСК ВВС сыграли с "Южным Уралом".
Игра была динамичной, но единственный гол смогли забить лишь хозяева поля на девятой минуте. Остальные два периода прошли без забитых шайб.
Самарцы проиграли — 0:1. Следующую игру ЦСК ВВС проведет 14 ноября в Челябинске с местным "Челметом".
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