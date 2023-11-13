"Дожди разной степени интенсивности": самарские синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды в Самаре и области на ближайшие дни.
В понедельник, 13 ноября, в Самаре облачно, дождливо. Ветер южный, 7...12 м/с. Температура воздуха +6...+8 °C.
14 числа в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °C, днем +3...+8 °C.
В среду, 15 ноября, в Самарской области сохранится облачность, но существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1...+4 °C, в дневные +2...+7 °C.
"В начале недели пройдут дожди различной интенсивности с резким, порывистым ветром, температурный фон останется повышенным для этого времени года", - сообщили в Приволжском УГМС.
По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха во второй декаде ноября ожидается на 4° выше средних многолетних значений.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻