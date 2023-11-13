"Дожди разной степени интенсивности": самарские синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Специалисты Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз погоды в Самаре и области на ближайшие дни.

В понедельник, 13 ноября, в Самаре облачно, дождливо. Ветер южный, 7...12 м/с. Температура воздуха +6...+8 °C.

14 числа в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °C, днем +3...+8 °C.

В среду, 15 ноября, в Самарской области сохранится облачность, но существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 6...11 м/с. Температура воздуха в ночные часы -1...+4 °C, в дневные +2...+7 °C.

"В начале недели пройдут дожди различной интенсивности с резким, порывистым ветром, температурный фон останется повышенным для этого времени года", - сообщили в Приволжском УГМС.

По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха во второй декаде ноября ожидается на 4° выше средних многолетних значений.