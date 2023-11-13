Контрольно-счетная палата Самары обнаружила нарушения в работе "Жиллидера"

Контрольно-счетная палата Самары проверила, насколько эффективно велась в 2023 году финансово-хозяйственная деятельность в МП "Жиллидер". По итогам проверки был обнаружен ряд нарушений.
В частности, выяснилось, что при сдаче в аренду некоторых зданий предприятием необоснованно не предъявляется арендаторам сумма возмещения коммунальных платежей по теплоснабжению в помещениях, занимаемых арендаторами.
Кроме того, в договорах аренды при отсутствии приборов учета не был указан способ расчета стоимости коммунальных услуг. Также имелись случаи неправомерного заключения договоров возмездного оказания услуг.
"Предложения и рекомендации по устранению недостатков и нарушений, выявленных при проверке, направлены директору муниципального предприятия "Жиллидер". Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе Самары, в гордуму, а также прокуратуру Самары, - отмечается в сообщении. - По результатам контрольного мероприятия установленные недостатки устранены — произведены расчеты потребления теплоэнергии арендаторами, выставлены счета на оплату".
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...