Контрольно-счетная палата Самары обнаружила нарушения в работе "Жиллидера"

Контрольно-счетная палата Самары проверила, насколько эффективно велась в 2023 году финансово-хозяйственная деятельность в МП "Жиллидер". По итогам проверки был обнаружен ряд нарушений.

В частности, выяснилось, что при сдаче в аренду некоторых зданий предприятием необоснованно не предъявляется арендаторам сумма возмещения коммунальных платежей по теплоснабжению в помещениях, занимаемых арендаторами.

Кроме того, в договорах аренды при отсутствии приборов учета не был указан способ расчета стоимости коммунальных услуг. Также имелись случаи неправомерного заключения договоров возмездного оказания услуг.

"Предложения и рекомендации по устранению недостатков и нарушений, выявленных при проверке, направлены директору муниципального предприятия "Жиллидер". Информация о результатах контрольного мероприятия направлена главе Самары, в гордуму, а также прокуратуру Самары, - отмечается в сообщении. - По результатам контрольного мероприятия установленные недостатки устранены — произведены расчеты потребления теплоэнергии арендаторами, выставлены счета на оплату".