При пожаре на ул. Осипенко в Самаре пострадала женщина

В субботу, 11 ноября, примерно в 7:10, начался пожар на ул. Осипенко, 8 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 15 кв. м. На борьбу с огнем направили 10 человек, возгорание ликвидировали в 7:33.

Во время пожара пострадала 82-летняя женщина. Еще одного человека спасли огнеборцы, из здания эвакуировали 15 человек. Причину пожара устанавливают.