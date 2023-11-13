Новым директором МАУ "Самарская набережная" назначена Елена Атанова

Пост директора МАУ "Самарская набережная"заняла Елена Атанова, сообщает пресс-служба мэрии города.
Елена Владимировна Атанова родилась в Куйбышеве. Имеет два высших образования — юриспруденция и государственное и муниципальное управление.
Елена Атанова имеет опыт управления в сфере строительства и территориального планирования, занимала руководящие должности в министерстве строительства Самарской области. В 2019–2020 гг. возглавляла "Парк культуры и отдыха" г. Люберцы Московской области.
До недавнего времени работала заместителем директора АНО Комплексное пространственное развитие Самарской области".
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