Стало известно, где временно отключат свет с 14 по 30 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

14.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Мойка ул. Заречная,

с. Им. Клары Цеткин (ул. Центральная)

с. Заплавное (ул. Чернонебовка, ул. Курская, ул. Любимовка, ул. Ивановка, ул. Заречная.)

14.11.2023 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с.М. Толкай (все село)

15.11.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Мойка (ул. Заречная);

с. Им. Клары Цеткин (ул. Центральная);

с. Усманка (ул. Димитровка, ул. Молодежная, ул. Гагарина);

с. Гостевка (ул. Полевая).

15.11.2023 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха (ул. Центральная усадьба, ул. Татаринцева, ул. Школьная, ул. Заречная).

14.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

15.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

15.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

15.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

15.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Орловка

15.11.2023 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

15.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

16.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

17.11.2023 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка

17.11.2023 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

17.11.2023 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

17.11.2023 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Орловка

17.11.2023 года с 15-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

17.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

20.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

21.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

22.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

23.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

24.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

27.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

28.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

29.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

30.11.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.



Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.