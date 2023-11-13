Три человека пострадали в ДТП на пр. Кирова в Самаре

В воскресенье, 12 ноября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали трое человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 23:20 55-летний водитель Lada Granta поворачивал на ул. Свободы с пр. Кирова, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Kia Rio под управлением 36-летней женщины. От удара Kia отбросило на газон и в бетонный столб, Lada Granta — на Renault Logan.
В аварии пострадали трое: водители Lada и Kia и пассажирка Kia. Всех их госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!