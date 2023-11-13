Три человека пострадали в ДТП на пр. Кирова в Самаре

В воскресенье, 12 ноября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадали трое человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 23:20 55-летний водитель Lada Granta поворачивал на ул. Свободы с пр. Кирова, не уступил дорогу и столкнулся со встречным Kia Rio под управлением 36-летней женщины. От удара Kia отбросило на газон и в бетонный столб, Lada Granta — на Renault Logan.

В аварии пострадали трое: водители Lada и Kia и пассажирка Kia. Всех их госпитализировали.