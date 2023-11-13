Под Самарой столкнулись две фуры и легковушка

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В воскресенье, 12 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с двумя фурами и легковушкой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области