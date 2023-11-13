В Самаре ищут участников или свидетелей избиения, попавшего на видео

В Самаре полицейские разыскивают очевидцев избиения, которое попало на видео, сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в социальных сетях появилась публикация, на которой избивают человека. Предположительно, инцидент произошел в Самаре, но сообщений о случившемся в полицию не поступало ни от участников, ни от очевидцев.
Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о происшествии, не оставаться безучастными и обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40, 102 (с мобильного).
Региональное СУ СК сообщает, что по факту случившегося начата доследственная проверка. Следователи также предлагают потерпевшим и очевидцам обращаться в дежурную службу СУ СК по телефону: 8(846) 300-7-114.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.