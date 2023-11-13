В Самаре ищут участников или свидетелей избиения, попавшего на видео

В Самаре полицейские разыскивают очевидцев избиения, которое попало на видео, сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в социальных сетях появилась публикация, на которой избивают человека. Предположительно, инцидент произошел в Самаре, но сообщений о случившемся в полицию не поступало ни от участников, ни от очевидцев.

Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о происшествии, не оставаться безучастными и обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(846) 373-76-40, 102 (с мобильного).

Региональное СУ СК сообщает, что по факту случившегося начата доследственная проверка. Следователи также предлагают потерпевшим и очевидцам обращаться в дежурную службу СУ СК по телефону: 8(846) 300-7-114.