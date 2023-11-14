В Самаре пройдет областной чувашский фольклорный фестиваль

В субботу, 18 ноября, в 11:00 в региональной столице в ГКУ Самарской области "Дом дружбы народов" (ул. Воронежская, 9) состоится XXVI областной чувашский фольклорный фестиваль "Кер сари".

Мероприятие проводится региональной общественной организацией "Самарское областное чувашское культурное общество "Пехиль" ("Благословение") при поддержке регионального министерства культуры, ГКУ СО "Дом дружбы народов" и администрации Самары.

Как отмечают организаторы, чувашские коллективы собираются на один из важнейших культурных праздников своего народа ежегодно, в ноябре. "Кер сари" — это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена, когда по завершении уборочных работ чуваши пекли хлеб из зерна нового урожая, варили напиток из свежего хмеля, созывая в гости близких и родных.

С каждым годом география участников фестиваля, ставшего "визитной карточкой" чувашей, проживающих на территории Самары и Самарской области, расширяется. На областной фестиваль "Кер сари" съезжаются более 500 человек из районов и городов губернии, где проживают чуваши. Приезжают также гости из Москвы, Екатеринбурга, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской областей, Чувашии, Татарстана, Башкирии. При этом праздник, как и в старину, стал поистине семейным: приходят с детьми, внуками и другими родственниками.

Для выступления заранее подбирается репертуар, куда входят только самые лучшие народные песни, танцы, сохранившиеся из глубины веков. Кроме того, каждый самодеятельный коллектив привозит самобытные экспонаты, некоторым из которых более сотни лет. Это, как правило, предметы домашней утвари, одежда и ее элементы (сурпан, яркач, хушпу, тухья, масмак, шупар, сапун, сапата).

Большое значение уделяется костюмам, в которых выступают коллективы: одежда, обувь и аксессуары каждого участника строго регламентированы. По ярким узорам и нашивкам в старину определялись статус, возраст человека, место проживания. Все богатство и многообразие национальных узоров стараются отразить в своих костюмах и современные артисты.

Не менее важное требование организаторов ежегодного областного чувашского фольклорного фестиваля "Кер сари" — участие каждого коллектива в выставке национальных блюд. Во время масштабного мероприятия и в этом году представят множество аппетитных и румяных хуплу, кукаль, сладких икерче и др. А всевозможные соленья и варенья щедрые хозяйки будут расхваливать наперебой, ведь у каждой из них свой, особый рецепт приготовления. К празднику будет и напиток из хмеля — в древности после его оценки и обряда, проведенного старейшиной рода, гости приступали к щедрому застолью, сопровождавшемуся народными песнями, приуроченными к осеннему национальному празднику.

На фестивальной ярмарке представят изделия умельцев народных промыслов, национальную литературу, музыкальные и киноновинки на современных электронных носителях. Мастерицы будут консультировать по поводу того или иного полюбившегося национального платья. В частности, ранее из города Чебоксары на такие фестивали приезжали модельеры по пошиву чувашской национальной одежды.

У зрителей и участников будет возможность сфотографироваться с профессиональными артистами и взять у них автографы. Вход на фестивальную площадку свободный.