Банки предлагают автомобилистам льготный автоплатеж

В текущих экономических условиях многие автокредитные банки стараются предоставлять услуги, которые были бы выгодны и клиентам, и партнерам. К примеру, все чаще автовладельцам при оформлении автокредита предлагают сервисы, которые сделали бы оплату долга менее затратной для бюджета заемщика.

Так, к примеру, Открытие Авто (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ) запустил льготный платеж для клиентов при оплате автокредитов. Данная опция предполагает отсрочку в погашении основного долга по займу. Льготный платеж предоставляется по желанию клиента в момент оформления автокредита и предусматривает только оплату процентов за пользование кредитом, без погашения основного долга. Проценты уплачиваются согласно графику платежей по кредитному договору. Длительность периода льготных платежей составляет от 1 до 5 месяцев начиная с даты заключения кредитного договора. Сроки льготного платежа заемщик может выбрать самостоятельно, а услуга для клиентов является бесплатной.

Возможность оформить подобную отсрочку на основные выплаты по автокредиту позволяют клиенту эффективно распределить финансовую нагрузку в первые месяцы обслуживания долга и получить более низкий платеж при полноценном использовании купленного авто. В свою очередь дилерская сеть, сотрудничающая с банком, повысит лояльность клиентов, предложив им приятный бонус при покупке машины.