В Самаре пройдет конференция по проблемам кадрового обеспечения бизнеса

Конференция, посвящённая проблемам кадрового обеспечения крупного, среднего и малого бизнесов состоится 30 ноября 2023 г. на базе Высшей школы международного бизнеса Самарского университета им. С. П. Королева по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 151.
К участию приглашают директоров и предпринимателей бизнеса, руководителей и специалистов в области управления персоналом. Основная цель мероприятия — показать для бизнеса новые возможности, инструменты и нестандартные подходы в работе с персоналом.
Организаторы, среди которых: Клуб директоров Самарской области, кадровый комитет КДСО и сервисный комитет КДСО, обещают, что участники узнают самое важное, ценное и практичное для своего бизнеса, ознакомятся с лучшими HR-практиками и нестандартными подходами в работе с персоналом.
Также запланирован батл экспертов с предпринимателями на тему "Что может позволить или заблокировать корпоративная культура?".
В качестве спикеров на конференции выступят: руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, ТОП-менеджеры федеральных компаний Москвы и Самары, предприниматели малого и среднего бизнеса, руководители HR -служб известных компаний (производство, ритейл, услуги, банки) и представитель Headhunter Поволжья.
Кроме того, гостям обещают сюрприз-встречу с интересным человеком с рассказом о его пути к успеху в спорте и бизнесе.
В программу встречи входят такие темы, как: практические кейсы на примерах компаний, как работать с HR брендом и привлекать лучших, эффективные источники привлечения персонала, трансформация рынка труда и процесса подбора в компании, стратегия развития и обучения персонала, на что ставим акценты сегодня, как и чем мотивировать персонал.
Подробная информация доступна на сайте Клуба директоров СО.
Зарегистрироваться на конференцию.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах