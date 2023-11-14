В Самаре пройдет конференция по проблемам кадрового обеспечения бизнеса

Конференция, посвящённая проблемам кадрового обеспечения крупного, среднего и малого бизнесов состоится 30 ноября 2023 г. на базе Высшей школы международного бизнеса Самарского университета им. С. П. Королева по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 151.

К участию приглашают директоров и предпринимателей бизнеса, руководителей и специалистов в области управления персоналом. Основная цель мероприятия — показать для бизнеса новые возможности, инструменты и нестандартные подходы в работе с персоналом.

Организаторы, среди которых: Клуб директоров Самарской области, кадровый комитет КДСО и сервисный комитет КДСО, обещают, что участники узнают самое важное, ценное и практичное для своего бизнеса, ознакомятся с лучшими HR-практиками и нестандартными подходами в работе с персоналом.

Также запланирован батл экспертов с предпринимателями на тему "Что может позволить или заблокировать корпоративная культура?".

В качестве спикеров на конференции выступят: руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, ТОП-менеджеры федеральных компаний Москвы и Самары, предприниматели малого и среднего бизнеса, руководители HR -служб известных компаний (производство, ритейл, услуги, банки) и представитель Headhunter Поволжья.

Кроме того, гостям обещают сюрприз-встречу с интересным человеком с рассказом о его пути к успеху в спорте и бизнесе.

В программу встречи входят такие темы, как: практические кейсы на примерах компаний, как работать с HR брендом и привлекать лучших, эффективные источники привлечения персонала, трансформация рынка труда и процесса подбора в компании, стратегия развития и обучения персонала, на что ставим акценты сегодня, как и чем мотивировать персонал.

Подробная информация доступна на сайте Клуба директоров СО.



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