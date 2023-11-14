В Сызрани разыскивают автомобилиста, сбившего женщину и скрывшегося

Сызранские полицейские разыскивают водителя легковушки, скрывшегося после ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

11 ноября, в 11:00, в районе дома № 2 по ул. Котовского неизвестный автомобилист сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе и уехал, даже не остановившись.

Правоохранители просят очевидцев происшествия и всех, у кого есть информация о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, обратиться в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское": 8(8464) 33-38-66 или 102 (с мобильного). Либо обратиться по адресу: Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.