Банк ДОМ.РФ начал открывать специальные счета для фонда капремонта

Банк ДОМ.РФ стал уполномоченной кредитной организацией, обслуживающей счета для формирования фонда капитального ремонта. Владельцы специальных счетов смогут рассчитывать на полный перечень продуктов и услуг, в числе которых бесплатное открытие и обслуживание.
Собственники смогут защитить свои средства от инфляции благодаря высокому проценту начисления на остаток. Режим работы счета позволяет осуществлять контроль и мониторинг поступления взносов и расходования средств на проведение капремонта многоквартирных домов.
"Мы рады войти в список банков, которые соответствуют требованиям законодательства по работе со специальными счетами для формирования фонда капремонта", — заявила директор малого и среднего бизнеса Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.
По ее словам, для банка обслуживание компаний ЖКХ является стратегическим направлением, поэтому владельцам спецсчетов, помимо высоких процентов на остаток, доступны скидки и рассрочка по замене лифтового оборудования от Щербинского лифтостроительного завода.
Банк ДОМ.РФ предлагает полный перечень финансовых услуг для обслуживающих организаций в сфере ЖКХ: от РКС и корпоративных карт до кредитования бизнеса.
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