Пропавшая 14-летняя девочка найдена в Самаре

Во вторник, 14 ноября, вечером стало известно, что полицейские разыскали пропавшую 14-летнюю жительницу пос. Сургут Сергиевского района, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, что девочка ушла из дома 12 ноября и пропала. Ее розыск вели Сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!