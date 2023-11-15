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Пропавшая 14-летняя девочка найдена в Самаре

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 14 ноября, вечером стало известно, что полицейские разыскали пропавшую 14-летнюю жительницу пос. Сургут Сергиевского района, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что девочка ушла из дома 12 ноября и пропала. Ее розыск вели Сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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