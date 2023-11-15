Пропавшая 14-летняя девочка найдена в Самаре

Во вторник, 14 ноября, вечером стало известно, что полицейские разыскали пропавшую 14-летнюю жительницу пос. Сургут Сергиевского района, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, что девочка ушла из дома 12 ноября и пропала. Ее розыск вели Сотрудники Отдела МВД России по Сергиевскому району.