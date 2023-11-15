В Самаре под колесами иномарки погибла старушка, перебегавшая дорогу в неположенном месте

В среду, 15 ноября, в 6:50 в районе дома 23 по ул. Советской Армии 59-летний водитель на Skoda допустил наезд на пешехода - 85-летнюю женщину.
По предварительной информации, женщина переходила дорогу в неположенном месте. После наезда автомобиля она скончалась на месте аварии до прибытия медиков.
На месте ДТП работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!