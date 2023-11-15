В Самаре под колесами иномарки погибла старушка, перебегавшая дорогу в неположенном месте

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В среду, 15 ноября, в 6:50 в районе дома 23 по ул. Советской Армии 59-летний водитель на Skoda допустил наезд на пешехода - 85-летнюю женщину.

Фото: ГУ МВД по Самарской области