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Облправительство Власть и политика

Наука, туризм и беспилотники: Самарская область и республика Беларусь расширяют направления сотрудничества

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле состоялось в Самаре на площадке "Дворца спорта имени В. С. Высоцкого". Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Фото: Фото предоставлено общественно-политическим изданием "Волжская коммуна"

В мероприятии, которое прошло в гибридном формате, приняли участие представители министерства экономического развития РФ, профильных комитетов Госдумы РФ, Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также представители Национального собрания республики Беларусь.

В этот же день губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями комиссии Парламентского собрания двух государств по экономической политике, промышленности и торговле. Стороны обсудили перспективы развития взаимодействия.

"Белоруссия остается нашим стратегически важным торгово-экономическим партнером, вне всякого сомнения, занимая одно из ведущих мест и по объему внешнеторгового оборота в целом, и экспорта, и импорта. И мы наращиваем наши связи", — отметил глава региона.

Самарскую область и республику Беларусь связывают многолетние партнерские отношения. По итогам I полугодия 2023 года внешнеторговый оборот с нашим регионом увеличился в 2,6 раза, в том числе рост экспорта продукции из Самарской области составил почти 200%, а импорт белорусских товаров в регион увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"Активно развиваются такие направления сотрудничества, как поставка лифтового оборудования, автобусов, трамваев. Перспективные направления для взаимодействия — это, конечно, молодёжная политика, обмен культурными мероприятиями, проведение совместных фестивалей. И, безусловно, экономическое сотрудничество имеет особое значение", — отметила и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина.  

Взаимодействие региона и союзного государства выстроено и в сфере приобретения сельскохозяйственной техники. Только за 2022 год агропромышленные предприятия региона приобрели сельхозтехнику белорусского производства на общую сумму 873 млн. рублей.

Однако у белорусских партнеров есть интерес и к инновационной сельхоз технике самарского производства. Накануне делегация посетила самарский завод "Пегас-Агро", где ознакомилась с производством самоходных опрыскивателей-разбрасывателей линейки "Туман", которые позволяют решать широкий спектр задач по внесению удобрений и химической защите растений.

"Знаем, что белорусская сторона известна своим сельскохозяйственным машиностроением, но в данном случае и Самарская область может предложить новые направления в сельхозтехнике. Это опрыскиватели, внесение удобрений, это новые современные машины, которые адаптированы уже под требования современного точечного земледелия. Кроме того, Самарская область известна и своими возможностями в нефтегазовом секторе. Те поставки, которые сегодня осуществляются в виде жидких углеводородов различных видов переработки тоже говорят о том, что это важное, очень серьезное направление в нашем товарообмене", — подчеркнул Сергей Митин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле.

Еще одно перспективное направление для совместной работы — беспилотная авиация. В Самарской области формируется кластер по беспилотникам: завершается строительство завода гражданских дронов, создан научно-производственный центр в технопарке "Жигулевская долина". На днях Правительство РФ ввело на территории региона экспериментальный правовой режим по беспилотным авиационным системам.

"На мой взгляд, необходимо с белорусской стороной дополнительно прорабатывать возможность производства маленьких беспилотников, которые можно применять в повседневной жизни. В авиационной беспилотной теме, Самара, я уверен, будет лидером", — отметил Владимир Плякин, член комиссии парламентского Собрания союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле.

 В научно-образовательной сфере налажено сотрудничество между вузами Самарской области и республики Беларусь. Также республика Беларусь является стратегически важным партнером научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Так, сейчас ведется совместная работа по реализации проекта по созданию многоцелевого комплекса для магнитно-импульсной обработки материалов.

Две территории также взаимодействуют в сферах туризма, транспорта и др.

"Мы готовы взаимодействовать с бизнесом Беларуси по самым разным направлениям. Для размещения производств у нас действует особая экономическая зона, сеть индустриальных и логистических парков, нам есть, что предложить в качестве инструментов поддержки инвестиционных проектов, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Приглашаем наших белорусских партнеров участвовать в создании международного студенческого кампуса. Это позволит не только готовить высококвалифицированные кадры для своих предприятий, но и обмениваться опытом и реализовывать совместные научные проекты".

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