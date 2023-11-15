Контакт-центр Новикомбанка в тройке лучших по качеству обслуживания

Контакт-центр Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, вошел в топ-3 рейтинга доступности и качества обслуживания контакт-центров среди крупнейших российских банков. Результаты ежегодного независимого исследования представила компания Naumen — ведущий отечественный разработчик программных продуктов для государственных и бизнес-структур.
Эксперты оценивали доступность телефонных линий и качество работы консультантов в колл-центрах российских банков. Для анализа компания выбирала финансовые учреждения, занимающие верхние строчки рейтинга по размеру активов.
В период с сентября по октябрь 2023 года аналитики Naumen совершили свыше 4 000 контрольных звонков по номерам телефонов, указанным на сайтах банков: от 30 до 50 на каждый. Специалисты звонили в рабочие дни в равной пропорции в утренние, дневные и вечерние часы. Место участников исследования в рейтинге определялось общим показателем, который рассчитывался на основе отдельных данных о доступности и качестве, умноженных на коэффициент их важности или вес. Наибольшим весом обладали показатели "доля вызовов, принятых до 20-й секунды ожидания ответа" и "доля консультаций, полученных на первой линии".
По совокупной оценке доступности и качества предоставляемых информационных услуг контакт-центр Новикомбанка вошел в тройку лидеров среди банков с активами свыше 100 млрд рублей до 1 трлн рублей. Дополнительно каждому банку был присужден один из шести классов доступности и качества. Новикомбанку, у которого эти показатели в суммарном значении превысили 90%, был присвоен наивысший класс А+.
Опорный банк Госкорпорации Ростех принимает участие в независимом исследовании с 2019 года и с каждым годом демонстрирует только положительную динамику.
"Один из наших главных приоритетов в работе — клиентоориентированность. Мы постоянно изучаем передовые практики в сфере дистанционного обслуживания, работаем над повышением эффективности коммуникаций с нашими клиентами, чтобы они могли быстро и удобно получить необходимые банковские услуги, а также проконсультироваться с нашими специалистами", — подчеркнула руководитель контакт-центра Новикомбанка Екатерина Каменкова.
Группа компаний NAUMEN — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. NAUMEN предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.
Последние комментарии
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.