В Самарской области разыскивают еще одного водителя, сбившего пешехода и уехавшего

В Октябрьске разыскивают водителя, сбившего женщину и скрывшегося. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

12 ноября, около часа ночи, неизвестный водитель около дома № 131 ул. Ленина сбил 32-летнюю жительницу с. Ивашевка, которая шла посередине проезжей в попутном направлении.

Водитель скрылся, не остановившись, а женщину госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители просят очевидцев аварии и всех, у кого есть информация о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, обратиться в дежурную часть МУ МВД России "Сызранское": 8(8464) 33-38-66 или 102 (с мобильного), либо обратиться по адресу: Сызрань, ул. Кирова, 50, каб. 13.