Две пассажирки попали в больницу после столкновения Lada Vesta и Lada Largus в Самаре

Во вторник, 14 ноября, в Самаре произошло ДТП на дублере Московское шоссе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:20 27-летний водитель Lada Vesta возле дома № 2д не уступил дорогу при перестроении и столкнулся с Lada Largus под управлением 19-летнего парня.

В результате с травмами госпитализировали пассажирок обоих автомобилей 47 и 18 лет.