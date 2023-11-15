Клиент ВТБ получил 200-тысячную карту жителя Самарской области

Владельцем юбилейной 200-тысячной карты жителя Самарской области стал клиент ВТБ. Сегодня на долю банка приходится более 80% всех выпущенных карт в регионе.

Управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков и врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков вручили юбилейную 200-тысячную карту жителю Тольятти — сотруднику АвтоВАЗа Максиму Тюгаеву.

Карта жителя Самарской области разработана на базе дебетовых карт банков-партнеров и платежной системы "Мир". Она включает в себя банковскую, транспортную, социальную и скидочную карты, а также полис обязательного медицинского страхования. Многофункциональный пластик также можно использовать как ключ от "умного домофона" или пропуск на предприятие. Партнерами проекта являются более 200 федеральных и региональных организаций, включая культурно-досуговые, спортивные и торговые компании и он постоянно пополняется. Например, в октябре к этому списку присоединились футбольный клуб "Крылья Советов" и хоккейный клуб "Лада". Кроме того, карта позволяет сэкономить и на проезде — при оплате проезда смартфоном через мобильное приложение карты жителя до конца года действует скидка 10 рублей.

"ВТБ лидирует по числу выданных карт жителя Самарской области: с начала массовой эмиссии мы получили свыше 185 тыс. заявок на ее получение. Уникальный пластик пользуется спросом у многих жителей региона. С начала года мы фиксируем растущий интерес к продукту со стороны молодежи и жителей региона средних лет. Это говорит о том, что проект развивается и дополняется полезными и нужными сервисами и инструментами, которые упрощают клиентам жизнь в городской среде. Мы со своей стороны расширили каналы по подаче заявки на оформление карты жителя. Сегодня это можно сделать не только в офисах ВТБ, но и через официальный интернет-портал, в офисах МФЦ или через работодателя путем реестровой выдачи", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Врио заместитель председателя правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков подчеркнул значимость проекта для региона. "Карта жителя Самарской области позволяет комфортно и быстро получать государственные услуги в электронном виде, в нем имеется целый ряд преимуществ по бонусам, скидкам. Она работает как социальная карта. Сервисы здесь будут догружаться, что будет только повышать интерес к карте. И каждый обладатель такой карты будет иметь очевидную выгоду при ее использовании. Сегодня мы выдали юбилейную 200-тысячную карту жителя. Дальше — больше! 200 тысяч — это высокая ответственность, ведь все большее количество пользователей рассчитывает, что все будет работать корректно и без сбоев. Конечно, мы и дальше будем насыщать карту жителя дополнительными сервисами и функциями", — отметил он.