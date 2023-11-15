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"ЭТ" правильной прожарки: новый киноальманах Бурнашёва и Давыдова уже можно посмотреть в Wink.ru

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В видеосервисе Wink.ru 14 ноября 2023 года состоялась цифровая премьера нового киноальманаха "ЭТ" (18+) режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова. Продюсеры картины — Антон Володькин, Александр Косарим, Александрина Каменева, Надежда Дорожкина. Производством фильма занимались компании "Сайдам Барыл", "Синет Спарк" и "СОЛЛАКС" при поддержке видеосервиса Wink.ru. "ЭТ" пополнил линейку Wink Originals.

Слово "эт" в переводе с якутского (в зависимости от контекста использования) — "мясо" или "скажи". И режиссеры устраивают для зрителя мастер-класс по правильной "прожарке" якутского кино.

Кулинарный тизер

Новая картина — своего рода продолжение нашумевшего альманаха двух режиссеров "ЫТ" (18+) 2021 года. Но если в "ЫТ" события разворачивались в деревенских условиях, то на этот раз авторы исследуют человеческие отношения, проявление характеров и судеб через призму городской среды.

В "ЭТ" собрано шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставят содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать. Обычная ссора школьников выливается в родительский чат и грозит перерасти в страшный конфликт. Врач, в страхе нарушить закон, не решается сделать операцию до полуночи, когда его пациентка станет совершеннолетней. В одной из квартир втайне от жены муж начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют. Безумный старик едет в другой город, чтобы много лет спустя встретиться с убийцей своего сына. Порой в жизни всё может пойти не так, как мечталось бы героям этих историй.

"Почему мы не замечаем, что мы с каждым днём, с каждым годом отдаляемся друг от друга? От своих детей, от своих друзей, от своих близких и вообще от людей. Вспомните, когда вы в последний раз сидели и душевно общались с близкими без всяких смартфонов? Мы отклонились от человеческого общения и становимся просто кусками мяса друг для друга", — сказал режиссер Степан Бурнашёв.

"В "ЭТ" мы продолжаем изучать природу человеческих отношений через включение персонажей в неловкие ситуации в коротких, с виду бытовых историях. Наш второй альманах получился хлеще, энергичнее, злее первого. Истории — классные, ситуации — до боли знакомые, персонажи — родные", — дополнил режиссер Дмитрий Давыдов.

"Степан Бурнашёв и Дмитрий Давыдов — уже признанные шеф-повара на кухне якутского кино. Они мастерски владеют всеми секретами приготовления киноблюда, которое понравится зрителю. В их работах частенько за реальностью проглядывает сказка, за бытом — магия, за деталью — космос. Но при этом в их героях может узнать себя каждый житель нашей страны со своими бедами и проблемами, но стремящийся к любви и счастью. В "ЭТ" режиссеры виртуозно смешивают все вкусы и жанры, чтобы найти путь не к желудку, а к сердцу зрителя", — отметил генеральный директор по контенту видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) Александр Косарим.

"Это первый опыт такого тесного взаимодействия видеосервиса с якутским кино. Для нас "ЭТ" — зеркало современного общества и честное авторское высказывание. Степан и Дмитрий всегда работали в рамках независимого кино и никогда — "на заказ", и для нас было принципиально важно, чтобы в новом проекте у них не было никаких ограничений, кроме ответственности перед зрителем — это именно то, что ценно и отличает их работу. Работая с авторами, мы сохраняем за ними полную свободу воображения, высказывания и творчества, и нам невероятно повезло сотрудничать с двумя самыми талантливыми и титулованными якутскими режиссерами — Степаном Бурнашёвым и Дмитрием Давыдовым", — прокомментировали продюсеры фильма "ЭТ" (компания "СОЛЛАКС") Александрина Каменева и Надежда Дорожкина.

Трейлер

Фильм о фильме

Фото команды

Фото со съемок

Фото с премьеры в Якутии

О киноальманахе "ЭТ" (18+)

Производство: "Сайдам Барыл", "Синет Спарк" и "СОЛЛАКС"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Премьера: 2023

Авторы идеи, режиссёры, сценаристы и продюсеры: Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов

Продюсеры: Антон Володькин, Александр Косарим, Александрина Каменева, Надежда Дорожкина

Оператор-постановщик: Николай Петров

Художник-постановщик: Татьяна Конникова

Художник по костюмам: Любовь Платонова

Исполнительные продюсеры: Галина Алексеева, Розанна Зыкова

Звукооператор: Иннокентий Сивцев

Звукорежиссёр: Сергей Ярмонов

Художник по свету: Никита Давыдов

Монтаж: Степан Бурнашев

Актеры: Владислава Багирова, Михаил Апросимов, Валентин Воробьев, Иван Тарасов, Василий Слепцов, Павел Колесов, Аюна Спиридонова, Федот Львов, Егор Васильев-Джида, Айаал Винокуров- Ялыч, Наталья Слепцова-Корякина, Лучиана Климовская, Татьяна Степанова, Юрий Широких, Евдокия Макарова, Айыына Пудова, Василий Борисов, Петр Цыпандин и другие.

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