"ЭТ" правильной прожарки: новый киноальманах Бурнашёва и Давыдова уже можно посмотреть в Wink.ru

В видеосервисе Wink.ru 14 ноября 2023 года состоялась цифровая премьера нового киноальманаха "ЭТ" (18+) режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова. Продюсеры картины — Антон Володькин, Александр Косарим, Александрина Каменева, Надежда Дорожкина. Производством фильма занимались компании "Сайдам Барыл", "Синет Спарк" и "СОЛЛАКС" при поддержке видеосервиса Wink.ru. "ЭТ" пополнил линейку Wink Originals.
Слово "эт" в переводе с якутского (в зависимости от контекста использования) — "мясо" или "скажи". И режиссеры устраивают для зрителя мастер-класс по правильной "прожарке" якутского кино.
Новая картина — своего рода продолжение нашумевшего альманаха двух режиссеров "ЫТ" (18+) 2021 года. Но если в "ЫТ" события разворачивались в деревенских условиях, то на этот раз авторы исследуют человеческие отношения, проявление характеров и судеб через призму городской среды.
В "ЭТ" собрано шесть драматических, комедийных, интимных и даже пугающих историй, которые заставят содрогнуться, улыбнуться, но обязательно — сопереживать. Обычная ссора школьников выливается в родительский чат и грозит перерасти в страшный конфликт. Врач, в страхе нарушить закон, не решается сделать операцию до полуночи, когда его пациентка станет совершеннолетней. В одной из квартир втайне от жены муж начинает заигрывать с соблазнительной соседкой. В соседнем доме молодой парень занимает у бизнесмена большие деньги, чтобы сыграть на разнице курса валют. Безумный старик едет в другой город, чтобы много лет спустя встретиться с убийцей своего сына. Порой в жизни всё может пойти не так, как мечталось бы героям этих историй.
"Почему мы не замечаем, что мы с каждым днём, с каждым годом отдаляемся друг от друга? От своих детей, от своих друзей, от своих близких и вообще от людей. Вспомните, когда вы в последний раз сидели и душевно общались с близкими без всяких смартфонов? Мы отклонились от человеческого общения и становимся просто кусками мяса друг для друга", — сказал режиссер Степан Бурнашёв.
"В "ЭТ" мы продолжаем изучать природу человеческих отношений через включение персонажей в неловкие ситуации в коротких, с виду бытовых историях. Наш второй альманах получился хлеще, энергичнее, злее первого. Истории — классные, ситуации — до боли знакомые, персонажи — родные", — дополнил режиссер Дмитрий Давыдов.
"Степан Бурнашёв и Дмитрий Давыдов — уже признанные шеф-повара на кухне якутского кино. Они мастерски владеют всеми секретами приготовления киноблюда, которое понравится зрителю. В их работах частенько за реальностью проглядывает сказка, за бытом — магия, за деталью — космос. Но при этом в их героях может узнать себя каждый житель нашей страны со своими бедами и проблемами, но стремящийся к любви и счастью. В "ЭТ" режиссеры виртуозно смешивают все вкусы и жанры, чтобы найти путь не к желудку, а к сердцу зрителя", — отметил генеральный директор по контенту видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) Александр Косарим.
"Это первый опыт такого тесного взаимодействия видеосервиса с якутским кино. Для нас "ЭТ" — зеркало современного общества и честное авторское высказывание. Степан и Дмитрий всегда работали в рамках независимого кино и никогда — "на заказ", и для нас было принципиально важно, чтобы в новом проекте у них не было никаких ограничений, кроме ответственности перед зрителем — это именно то, что ценно и отличает их работу. Работая с авторами, мы сохраняем за ними полную свободу воображения, высказывания и творчества, и нам невероятно повезло сотрудничать с двумя самыми талантливыми и титулованными якутскими режиссерами — Степаном Бурнашёвым и Дмитрием Давыдовым", — прокомментировали продюсеры фильма "ЭТ" (компания "СОЛЛАКС") Александрина Каменева и Надежда Дорожкина.
О киноальманахе "ЭТ" (18+)
Производство: "Сайдам Барыл", "Синет Спарк" и "СОЛЛАКС"
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Премьера: 2023
Авторы идеи, режиссёры, сценаристы и продюсеры: Степан Бурнашев, Дмитрий Давыдов
Продюсеры: Антон Володькин, Александр Косарим, Александрина Каменева, Надежда Дорожкина
Оператор-постановщик: Николай Петров
Художник-постановщик: Татьяна Конникова
Художник по костюмам: Любовь Платонова
Исполнительные продюсеры: Галина Алексеева, Розанна Зыкова
Звукооператор: Иннокентий Сивцев
Звукорежиссёр: Сергей Ярмонов
Художник по свету: Никита Давыдов
Монтаж: Степан Бурнашев
Актеры: Владислава Багирова, Михаил Апросимов, Валентин Воробьев, Иван Тарасов, Василий Слепцов, Павел Колесов, Аюна Спиридонова, Федот Львов, Егор Васильев-Джида, Айаал Винокуров- Ялыч, Наталья Слепцова-Корякина, Лучиана Климовская, Татьяна Степанова, Юрий Широких, Евдокия Макарова, Айыына Пудова, Василий Борисов, Петр Цыпандин и другие.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)