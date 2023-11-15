Пожар на продуктовом складе в Тольятти ликвидировали

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В среду, 15 ноября, в 14:58 полностью ликвидировали пожар в здании продуктового склада на ул. Базовой, 8а в Центральном районе Тольятти. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.