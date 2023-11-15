В Тольятти горит здание крупного продуктового склада на ул. Базовая

В среду, 15 ноября, произошел пожар в здании продуктового склада на ул. Базовая, 8 "А" в Центральном районе Тольятти. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 5:37.

Прибывшими огнеборцами установлено, что горит кровля здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — Пожар № 2. На борьбу с огнем направлены 55 человек и 18 единиц техники.

В региональном управлении МЧС России отметили, что в 7.41 пожар локализован на площади 1200 кв. м. Погибших и пострадавших нет.