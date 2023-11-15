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4,25 млрд руб. направили клиенты НПФ "Открытие" на корпоративную пенсию

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 10 месяцев 2023 года 4,25 млрд руб. внесли вкладчики* по договорам корпоративного (негосударственного) пенсионного обеспечения с НПФ "Открытие" (дочерняя компания банка "Открытие", входит в группу ВТБ), что на 15% превышает показатель за аналогичный период 2022 года**.

"Статистика НПФ "Открытие" подтверждает рост интереса людей к участию в корпоративных пенсионных программах работодателей, которые реализуют их с помощью НПФ. Мы, в том числе, наблюдаем, как с каждым годом растут отчисления взносов клиентов-физ.лиц на их будущую негосударственную пенсию: так, например, за 10 месяцев текущего года на 14% увеличился средний ежемесячный пенсионный взнос клиента по долевой/паритетной пенсионной программе Фонда по сравнению аналогичным периодом 2022 года**", — комментирует коммерческий директор НПФ "Открытие" Егор Шкерин.

Отметим, что на сегодняшний день в НПФ "Открытие" участниками программ негосударственного пенсионного обеспечения являются более 495 тысяч человек. Фонд сотрудничает с более чем 900 предприятиями различных отраслей экономики по реализации корпоративных пенсионных программ. Традиционно лидерами по активному формированию корпоративной пенсии для работников являются предприятия ТЭК.

*Физические и юридические лица, уплачивающие пенсионные и целевые взносы

**Согласно внутренним данным Фонда на 31.10.2023

АО "НПФ "Открытие" (Лицензия Банка России № 432 от 20.05.2014), 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3,  open-npf.ru, 8 800 200-5-999

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