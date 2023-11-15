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"Град" планирует построить дом на берегу Волги

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Градпроектстрой" (аффилировано ГК "Град") подготовило проект жилого дома на ул. Максима Горького, 58б. Проект застройки представлен в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Фото: http://nasledie.samregion.ru

Пятиэтажный дом предполагается построить на участке площадью 6,5 тыс. кв. м, который находится на первой линии реки Волги и входит в границы исторического поселения регионального значения. Сейчас на территории находятся производственные здания.

На участке запланирован дом П-образной формы и высотой 17,8 м, включающий пять надземных этажей, один подвальный этаж и подземный паркинг на 59 машиномест. Во дворе будет еще девять парковочных мест для маломобильных групп населения, а также 18 гостевых парковочных мест. Помимо квартир, в здании предусмотрены два встроенных нежилых офисных помещения на первом этаже. Во дворе планируются детские игровые площадки и зеленая зона.

"Благодаря историческим мотивам на фасаде здание лаконично вписывается в среду и воспринимается со стороны Волги вместе с массой города одним фронтом", - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

В 20 метрах от участка строительства находится объект культурного наследия регионального значения "Пристанские склады" на ул. Максима Горького, 98. Исследования показали, что территория застройки не входит в зону охраны и защитные зоны объектов культурного наследия.

По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "Градпроектстрой" зарегистрировано в Самаре в 2011 году. Уставный капитал - 500 тыс. рублей. Чистая прибыль в 2022 г. составила 24,37 млн руб., выручка - 28,8 млн рублей. Владельцы компании - Александр Банников (36%), Эдуард Шматков (36%, воглавляет ГК "Град") и Александр Дучицкий (28%).

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