"Град" планирует построить дом на берегу Волги

ООО "Градпроектстрой" (аффилировано ГК "Град") подготовило проект жилого дома на ул. Максима Горького, 58б. Проект застройки представлен в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Пятиэтажный дом предполагается построить на участке площадью 6,5 тыс. кв. м, который находится на первой линии реки Волги и входит в границы исторического поселения регионального значения. Сейчас на территории находятся производственные здания.

На участке запланирован дом П-образной формы и высотой 17,8 м, включающий пять надземных этажей, один подвальный этаж и подземный паркинг на 59 машиномест. Во дворе будет еще девять парковочных мест для маломобильных групп населения, а также 18 гостевых парковочных мест. Помимо квартир, в здании предусмотрены два встроенных нежилых офисных помещения на первом этаже. Во дворе планируются детские игровые площадки и зеленая зона.

"Благодаря историческим мотивам на фасаде здание лаконично вписывается в среду и воспринимается со стороны Волги вместе с массой города одним фронтом", - говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

В 20 метрах от участка строительства находится объект культурного наследия регионального значения "Пристанские склады" на ул. Максима Горького, 98. Исследования показали, что территория застройки не входит в зону охраны и защитные зоны объектов культурного наследия.