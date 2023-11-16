Ночью в с. Выползово сгорел дачный дом

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В среду, 15 ноября, примерно в 2:44, начался пожар на ул. Пролетарской, 1 в с. Выползово Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.