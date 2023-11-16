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Преступления Происшествия

В Самаре ушло в суд дело о наркотиках в газовой плите

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленный районный суд Самары направили уголовное дело местной жительницы, которую обвиняют в покушении на сбыт партии наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Подозреваемую задержали на пр. Юных Пионеров. У нее в кармане нашли свертки с наркотиком. Кроме того, еще 30 свертков с героином обнаружили у нее дома - они были спрятаны в газовой плите. Общий вес изъятого составил 80 г.

По версии следствия, женщина, уже имевшая судимости за наркопреступления, планировала сбывать вещество через тайники.

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