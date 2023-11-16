В Самаре ушло в суд дело о наркотиках в газовой плите

В Промышленный районный суд Самары направили уголовное дело местной жительницы, которую обвиняют в покушении на сбыт партии наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Подозреваемую задержали на пр. Юных Пионеров. У нее в кармане нашли свертки с наркотиком. Кроме того, еще 30 свертков с героином обнаружили у нее дома - они были спрятаны в газовой плите. Общий вес изъятого составил 80 г.
По версии следствия, женщина, уже имевшая судимости за наркопреступления, планировала сбывать вещество через тайники.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.