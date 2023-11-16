Самарчанка пыталась продать дом и потеряла 500 тыс. рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, от которого пострадала 54-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Она разместила в интернете объявление о продаже дома в деревне. Вскоре женщине позвонил якобы покупатель и предложил внести задаток — около 500 тыс. рублей. Для этого он попросил все данные банковской карты. Женщина, обрадовавшись быстрой продаже, выполнила условия и стала ждать денег. Однако скоро она увидела в банковском приложении, что с ее счета пропали более 500 тыс. рублей.
"Покупатель" же перестал выходить на связь.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.