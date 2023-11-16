"Единая Россия" запускает благотворительную акцию «Серебряная елка»

До 15 декабря в региональных отделениях партии "Единая Россия" и штабах общественной поддержки пройдет сбор подарков для одиноких пожилых людей и проживающих в домах-интернатах.Помимо сбора подарков для людей серебряного возраста, активисты партии организуют серию праздничных мероприятий для пожилых людей.

"В нашей стране работает более 1,8 тысячи стационарных организаций соцобслуживания, в которых проживают граждане старшего возраста. Участники партпроекта "Старшее поколение" и серебряные волонтёры оказывают им различную помощь. Благотворительная акция "Серебряная елка" поможет почувствовать заботу и внимание, создаст праздничное настроение", — отметила координатор партпроекта Галина Карелова.

В штабах общественной поддержки и отделениях "Единой России" установят специальные боксы, куда можно положить подарки.

"Что можно подарить пожилым людям — необходимые в быту вещи, теплые пледы, постельное белье, спортивные костюмы, продуктовые наборы. Из всего этого добровольцы партии сформируют подарочные новогодние наборы, красиво упакуют и передадут в дома престарелых и одиноким гражданам старшего поколения", — рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"В Самарской области 34 пансионата ветеранов труда и домов-интернатов для людей пожилого возраста и 9 Центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов находятся в областной столице. Будем привлекать все местные отделения партии, активистов некоммерческих и творческих организаций, волонтеров и сторонников партии, для того, чтобы создать праздничное настроение тем жителям серебряного возраста, которые нуждаются в нашей заботе, опеке, в нашем внимании, поддержке и помощи. Канун нового года — это время чудес! Объединив усилия и тепло наших сердец, мы сможем подарить новогоднее чудо людям пожилого возраста", — сообщила первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, координатор партийного проекта "Старшее поколение" в Самарской области.