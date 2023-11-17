В Клявлинском районе рецидивистка украла 25-литровую флягу и сдала на чермет

В полицию Клявлинского района за помощью обратился мужчина, который сообщил о краже фляги объемом 25 литров из пристроя его частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил в размере 3,5 тыс. рублей.
В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист на различных поверхностях обнаружил и изъял следы пальцев рук. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в хранилище через входную дверь, имеющую ненадежное запорное устройство, и похитил имущество.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация, что к хищению может быть причастна 42-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая за имущественные преступления, причинение побоев и телесных повреждений.
Женщина была задержана и дала признательные показания: "несмотря на тяжесть, вытащила флягу и продала случайным приезжим, которые в тот день скупали металл на территории села, деньги потратила на собственные нужды". Местная жительница пообещала возместить потерпевшему ущерб в полном объеме.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".
Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.