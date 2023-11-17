В Клявлинском районе рецидивистка украла 25-литровую флягу и сдала на чермет

В полицию Клявлинского района за помощью обратился мужчина, который сообщил о краже фляги объемом 25 литров из пристроя его частного дома. Материальный ущерб заявитель оценил в размере 3,5 тыс. рублей.

В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист на различных поверхностях обнаружил и изъял следы пальцев рук. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в хранилище через входную дверь, имеющую ненадежное запорное устройство, и похитил имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация, что к хищению может быть причастна 42-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая за имущественные преступления, причинение побоев и телесных повреждений.

Женщина была задержана и дала признательные показания: "несмотря на тяжесть, вытащила флягу и продала случайным приезжим, которые в тот день скупали металл на территории села, деньги потратила на собственные нужды". Местная жительница пообещала возместить потерпевшему ущерб в полном объеме.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.